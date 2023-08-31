İçmeden önce bilmeniz gerekiyor! Maden suyu hakkında 3 önemli detay

Maden suyu, vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlamada fayda gösteriyor. İçeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla sağlığa oldukça faydalı. İşte maden suyu tüketirken bilmeniz gerekenler...

Yemekle birlikte içinden maden suyu mide asit seviyesini azaltır ve daha fazla şişkinlik yaratır. Maden suyunu yemekten 2 sonra tüketmelisiniz.

1) Düşük sodyum içeriğine sahip maden suları tercih edilmeli

Yüksek sodyum içeren maden suları, idrarla kalsiyum atılımını hızlandırdığından kemik erimesine neden olabilir.

Ayrıca yüksek sodyum kan basıncını yükseltebilir bu da hipertansiyon hastaları için risk demektir. Yüksek sodyum vücutta su tutacağından ödemi de artırır.

2) Magnezyum ve kalsiyumu yeterli düzeyde barındırmalı

Avrupa Birliğinin kabul ettiği yasal düzenlemeye göre maden suyunda magnezyum değeri en az 50 mg/L, kalsiyum için en az 150 mg/L olmalıdır.

3) Kaynağında el değmeden şişelenenmeli

’Ozonla zenginleştirilmiştir’ ibaresi yer alan maden suları bir ön işlemden geçirilmiştir. İşlem görmeden şişelenen maden sularının tüketilmesi gerekmektedir.

Bu 3 önemli noktaya dikkat ederek en doğru maden suyunu tercih ederek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI

Özellikle yaz aylarında terlemeden kaynaklı kaybedilen mineral maden suyu ile geri kazandırır.

Mide asidini dengeler, uzun süre tokluk sağlar.

Saçlara ve cilde parlaklık kazandırır.

Bikarbonattan zengin olan maden suyu kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerine iyi gelir.

Zengin mineraller sayesinde cilt, saç, kalp, damar, kemik sağlığını düzenler.



