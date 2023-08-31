HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İçmeden önce bilmeniz gerekiyor! Maden suyu hakkında 3 önemli detay

İçmeden önce bilmeniz gerekiyor! Maden suyu hakkında 3 önemli detay

31.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişkinlik ve sindirim problemleri yaşayan kişilerin sıklıkla tükettiği maden suyu bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Maden suyu içmeden önce bilmeniz gereken önemli detayları haberimizde derledik.

İçmeden önce bilmeniz gerekiyor! Maden suyu hakkında 3 önemli detay

Maden suyu, vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlamada fayda gösteriyor. İçeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla sağlığa oldukça faydalı. İşte maden suyu tüketirken bilmeniz gerekenler...

Yemekle birlikte içinden maden suyu mide asit seviyesini azaltır ve daha fazla şişkinlik yaratır. Maden suyunu yemekten 2 sonra tüketmelisiniz.

maden suyu içerken bilmeniz gerekenler

1) Düşük sodyum içeriğine sahip maden suları tercih edilmeli

Yüksek sodyum içeren maden suları, idrarla kalsiyum atılımını hızlandırdığından kemik erimesine neden olabilir.

maden suları

Ayrıca yüksek sodyum kan basıncını yükseltebilir bu da hipertansiyon hastaları için risk demektir. Yüksek sodyum vücutta su tutacağından ödemi de artırır.

2) Magnezyum ve kalsiyumu yeterli düzeyde barındırmalı

Avrupa Birliğinin kabul ettiği yasal düzenlemeye göre maden suyunda magnezyum değeri en az 50 mg/L, kalsiyum için en az 150 mg/L olmalıdır.

maden suları2

3) Kaynağında el değmeden şişelenenmeli

’Ozonla zenginleştirilmiştir’ ibaresi yer alan maden suları bir ön işlemden geçirilmiştir. İşlem görmeden şişelenen maden sularının tüketilmesi gerekmektedir.

maden suyu limon

Bu 3 önemli noktaya dikkat ederek en doğru maden suyunu tercih ederek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI

Özellikle yaz aylarında terlemeden kaynaklı kaybedilen mineral maden suyu ile geri kazandırır.

Mide asidini dengeler, uzun süre tokluk sağlar.

Saçlara ve cilde parlaklık kazandırır.

Bikarbonattan zengin olan maden suyu kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerine iyi gelir.

Zengin mineraller sayesinde cilt, saç, kalp, damar, kemik sağlığını düzenler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki 5 ilçede elektrikli scooter için yeni karar!İstanbul'daki 5 ilçede elektrikli scooter için yeni karar!
'Bu yıl gurbetçiler de fakir çıktı' İşlerin durgunluğundan yakınıyorlar'Bu yıl gurbetçiler de fakir çıktı' İşlerin durgunluğundan yakınıyorlar
2 üvey kızına cinsel istismarda bulundu! Gece uyurken baltayla...2 üvey kızına cinsel istismarda bulundu! Gece uyurken baltayla...
Anahtar Kelimeler:
maden suyu magnezyum mineraller sodyum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.