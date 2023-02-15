İçmeden önce tekrar düşünün! Faydalı diye biliyoruz ama kanser riskini artırıyor

Çocukluğumuzdan itibaren oldukça faydalı olduğunu düşünerek yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar sağlığımız için risk oluşturabiliyor. Yapılan araştırmalar çok sık tüketilen bir içeceğin meme ve prostat kanseri riskini arttırdığını tespit etti.

Doktor Shireen Kassam süt içmenin bazı riskleri hakkında uyarıda bulundu. Şunları söyledi: "Süt ürünleri gibi bazı hayvansal kaynaklı yiyecekler, ilgili işleme rağmen sağlıklı kabul edilse de, bu yiyecekler kansere karşı aynı düzeyde koruma sağlamaz. Aslında, süt ürünleri tüketimi sürekli olarak artmış prostat kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir ve meme kanseri riskini artırabilir."

TÜKETİLEN BESİNLER İLE HASTALIK ORANLARI ARASINDA BAĞLANTI BULDULAR

2020'de International Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırma, süt ve meme kanseri arasındaki bağlantıya baktı. Araştırmanın bir parçası olarak ekip, başlangıçta kansersiz olan 52.700'den fazla Kuzey Amerikalı Kadına ilişkin verileri değerlendirdi. Katılımcılar, meme kanseri teşhisleri not edilerek sekiz yıl boyunca takip edildi. O zamanlar 1.057 yeni meme kanseri vakası vardı. Araştırmacılar daha sonra tüketilen belirli ürünler ile hastalık oranları arasında bağlantılar buldular.

"PEYNİR VE YOĞURTLA ÖNEMLİ BİR İLİŞKİ KAYDEDİLMEDİ”

Çalışma şunları söyledi: "Süt ürünlerinden bağımsız olarak soya ürünleri ile meme kanseri arasında net bir ilişki bulunamadı. Ancak, daha yüksek mandıra kalorisi ve mandıra sütü alımı, alımların yüzde 90 ila 10'unu karşılaştırarak, sırasıyla 1,22'lik tehlike oranları (HR'ler) ile ilişkilendirildi. Tam yağlı ve yağı azaltılmış sütler benzer sonuçlar verdi. Peynir ve yoğurtla önemli bir ilişki kaydedilmedi.”

PROSTAT KANSERİ VE SÜT ARASINDA BAĞLANTI BULUNDU

Şu sonuca vardı: "Soya alımına göre ayarlandığında, daha yüksek süt sütü alımı, daha yüksek meme kanseri riski ile ilişkiliydi. Süt sütü tüketimi için mevcut yönergeler biraz dikkatle incelenebilir. 2022'de American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan ayrı bir araştırma, prostat kanseri ve süt ürünleri arasında bir bağlantı kurdu.

SIK SÜT TÜKETENLERİN PROSTAT KANSERİ RİSKİ DAHA FAZLA

Diğer araştırmaya benzer şekilde, 28.000'den fazla erkekten oluşan katılımcılar, ne tükettiklerini belirlemek için gıda sıklığı anketlerini ve 24 saatlik diyet hatırlamalarını tamamladılar. Sonraki sekiz yıl içinde 190 ilerlemiş vaka dahil olmak üzere 1.254 prostat kanseri vakası teşhis edildi. Çalışma şunları söyledi: “Süt tüketiminin yüzde 90'ında (günde 430 gram) olan erkeklerin, yüzde 10'unda (günde 20.2 gram) karşılaştırıldığında daha yüksek prostat kanseri riski vardı.

Bununla birlikte, sütün gerçekten kansere neden olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar vardır. Cancer Research UK şu yorumu yapıyor: "Araştırmalar, süt ürünleri veya kalsiyumun prostat kanseri riski üzerinde doğrudan bir etkisi olup olmadığını kanıtlamadı.

