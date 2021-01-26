ICQ WhatsApp'ın etkisi ile indirilme oranlarını katladı

WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları, yeni gizlilik sözleşmesi sonrası fazlasıyla popüler hale geldi. Zira yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemeyenler, sosyal medya hesaplarından da seslenerek Telegram, Signal ve BiP gibi mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptıklarını söyledi. Uygulamalar, yaptıkları açıklamalarda da kullanıcı sayılarında artış yaşadıklarını duyurdular. Ancak insanların WhatsApp alternatifi uygulamalara yönelmesi sadece belli başlı mesajlaşma uygulamalarına yaramadı.

ICQ'DAN 35 KATLIK ARTIŞ

ICQ, daha WhatsApp yokken kullanıcılar arasında hayli popülerdi. 1990'lı yıllarda insanların mesajlaşmasını sağlayan platform, maalesef yıllara yenik düştü ve zirveden uzaklaştı. Ancak WhatsApp'ın gizlilik kararı sonrası ICQ indirilme oranlarında artış yaşadı. Wall Street Journal'ın haberine göre, ICQ'nun indirilme oranları Hong Kong'da 35 kat arttı.

ICQ WHATSAPP'A YETİŞEBİLİR Mİ?

ICQ, 100 milyonda fazla kullanıcıya sahip. WhatsApp'ın ise halihazırda 2 milyardan fazla kullanıcısının olduğu biliniyor. Bakalım ICQ, önümüzdeki günlerde indirilme oranlarında artış yaşamaya devam edecek mi?

