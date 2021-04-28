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İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları ne zaman yapılacak? İcra Müdürü mülakatları ertelendi mi?

28.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının artışıyla beraber 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma sebebiyle pek çok sınav için ertelenme kararı alındı. İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatlarına girecek olan mülakatların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları ne zaman yapılacak? İcra Müdürü mülakatları ertelendi mi? İşte yanıtı...

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları ne zaman yapılacak? İcra Müdürü mülakatları ertelendi mi?

26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı alınmıştı. Bu kararla birlikte pek çok sınav için de ertelenme kararı alındı. İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatlarının da son durumu merak ediliyor. Peki İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları ne zaman yapılacak?

İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK? İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKATLARI ERTELENDİ Mİ?

Tam kapanma sonrası Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini duyuruldu. Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların daha ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Bakanlığın yapmış olduğu yazılı açıklamada,

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

-Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları,
-İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,
-Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavları,
-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli -Personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları,
ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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