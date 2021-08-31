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Ida Kasırgası'nın şiddetini saniye saniye görüntüledi: Video çekmeyi bırak

31.08.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, bölgede yaşayan bir ABD'li kasırganın şiddetini göstermek için Facebook hesabında canlı yayın yaptı. Kısa bir süre sonra ise pencerelerin patladığını duyurdu.

ABD'nin güney kıyılarına ulaşan ve Louisiana eyaletinde etkisini gösteren Ida Kasırgası, 240 km hızla ABD anakarasını vuran en güçlü beşinci kasırga olarak tarihe geçti.

Kasırga nedeniyle eyalette 1 milyondan fazla kişi elektiriksiz kalırken, 60 yaşındaki bir adamın başına ağaç düşmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Louisiana'da yaşayan Raymond Serigny adındaki bir adam ise, Facebook'ta Ida Kasırgası sırasında fırtınanın yoğunluğunu göstermek için penceresini açtığı bir video paylaştı.

''VİDEO ÇEKMEYİ BIRAK''

Video şimdiye kadar bir milyondan fazla izlendi, 50.000 kez paylaşıldı ve 12.000 yorum aldı. Binlerce kullanıcı Raymond'tan video çekmeyi bırakmasını ve kendini güvenli bir yere almasını istedi.

Dakikalar sonra, Serigny, pencerelerinin patladığını gösteren ve evin içinin suyla dolu olduğun gösteren bir video daha yayınladı. Serigny'nin Louisiana'da nerede olduğu ise belli değil.

VALİ: ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Videonun yayınlanmasından bu yana, 60 yaşındaki bir adamın evinin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak Louisiana Valisi John Bel Edwards Pazartesi günü toplam ölü sayısının 'önemli ölçüde artmasını' beklediği konusunda uyardı.

Binlerce kişi Lousiana'yı terk ederken, kalanlardan kasırga bitene dek dışarıya çıkmamaları istendi.


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