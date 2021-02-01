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İddia: Huawei Mate X2'nin çıkış tarihi belli oldu!

01.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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İddia: Huawei Mate X2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Huawei Mate X2 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir Weibo yazarı, AppGallery ve HMS (Huawei Mobile Services) ile desteklenmesi muhtemel Huawei Mate X2'nin çıkış tarihini paylaştı. Katlanabilir akıllı telefon görünüşe bakılırsa bizi çok fazla bekletmeyecek.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında çok fazla isim yok. Samsung, Huawei ve Motorola gibi isimler bu pazarda başı çekiyorlar. Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 gibi katlanabilir akıllı telefon modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Huawei tarafından gelen iddialar ise daha farklı. Zira Çinli akıllı telefon şirketinin Huawei Mate X2 adında yeni bir katlanabilir akıllı telefon üretmesi muhtemel görünüyor. Bu telefonun çıkış tarihi ise belli olmuş olabilir.

HUAWEİ MATE X2'NİN ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ İDDİA

Huawei Mate X2'nin çıkış tarihi bir Weibo yazarının paylaştığı gönderi ile tekrar gündeme geldi. Yazar, gönderisinde 'Huawei'nin yeni katlanabilir ekranlı telefonu yakında geliyor' diyerek telefonun çıkış tarihine değindi. Gizmochina'nın haberine göre Huawei yapımı yeni katlanabilir telefon şubat ayının sonunda piyasaya sürülecek. Katlanabilir telefon, içe katlanan tasarımı benimsese de Samsung'un tasarımdan farklı olacak ve 5nm çip ile gelecek. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde telefonun Huawei Mate X2 adını taşıyacağı tahmin ediliyor.

Huawei Mate X2 tanıtım tarihi

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HUAWEİ MATE X2 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Huawei Mate X2'nin özellikleri için birçok iddia mevcut. Bu iddialara göre, telefon içinde 8,1 inç büyüklüğünde ve dışında ise 6,45 inç büyüklüğünde iki ekran taşıyacak. Telefon 66W hızlı şarj destekli 4.400 mAh bataryaya sahip olacak. HiSilicon Kirin 9000 yongası ile geleceği söylenen Huawei Mate X2'nin ekranının 120 Hz yenileme oranını da desteklemesi bekleniyor.

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