İddia: Microsoft-TikTok anlaşmasına Çin hükümetinden izin yok!

TikTok ile Microsoft arasındaki anlaşma son gelen haberlere göre gerçekleşmek üzere. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla harekete geçen Microsoft, TikTok ile görüşmelerini artık bitirme noktasına getirdi ve TikTok'un ABD operasyonlarını bünyesine katmaya bir adım daha yaklaştı. Ancak Çin hükümetine yakın olan China Daily gazetesinin iddiası, tüm anlaşmanın bozulmasına neden olabilir.

MİCROSOFT İLE TİKTOK ARASINDAKİ ANLAŞMAYA ÇİN'DEN ENGEL

Microsoft ile TikTok arasındaki görüşmelere China Daily gazetesinin iddiasına göre Çin hükümeti müdahale edecek. Zira, Çin yönetimi bu anlaşmanın gerçekleşmesini istemiyor. İddialara göre TikTok'un ABD'ye satılmasını 'hırsızlık' olarak nitelendiren Çin yönetimi, anlaşmanın gerçekleştirilmesine izin vermeyecek ve tüm bunlara bir yanıt yanıt verecek. Hükümete göre ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine uyguladığı ve şirketlerin boyun eğmeye zorlandığı bu baskının adı zorbalıktan başka bir şey değil. Çin yönetimi de bu zorbalığa yanıt vermenin birçok yolu olduğunu söyleyerek elinde kozları olduğunun altını çiziyor.