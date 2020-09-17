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İddia: TikTok ile Oracle anlaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Trump’ın emriyle ABD’de yasaklanması gündemde olan TikTok, iddialara göre son anda ABD’li teknoloji devi Oracle ile anlaştı.

İddia: TikTok ile Oracle anlaştı!

Oracle iddialara göre bundan sonra TikTok’un ABD operasyonlarının sahibi olarak faaliyet gösterecek. Ancak daha ilginci, şirketin Çin hükumeti ile bağını kestiğini kanıtlaması için merkezinin taşınması gündemde.  TikTok ABD’ye taşınıyor olabilir mi? Öyle görünüyor ki, ByteDance yöneticileri ABD’nin baskısına boyun eğmiş durumda.

TİKTOK ABD'YE TAŞINIYOR İDDİASI

Şirketten sızan bilgilere göre, TikTok’un merkezi ABD’ye taşınacak. Böylece şirketin Çin için casusluk yapması engellenmiş olacak. TikTok’tan geçen tüm veriler, ABD istihbarat birimlerinin kontrolünde olacak. TikTok’u çalıştıran teknolojiler ise ByteDance’ın entelektüel sahipliği altında tutulacak. Yani ByteDance bu teknolojileri kullanarak ileride kendine başka uygulamalar da yaratabilecek.

TikTok’un ABD’den elde ettiği tüm veriler, Oracle’ın teknolojisi ile süzülecek ve işlenecek. Böylece Oracle, veri akışına Çin’in müdahale edip etmediğini netçe görebilecek. Diğer bir deyişle, ABD TikTok’un Çin için casusluk yapmadığından emin olacak.

Çin ise TikTok’un yapay zekalı teknolojisinin yabancı ülkelere satışını engellemek için geçtiğimiz haftalarda yeni bir yasa çıkarmıştı. Buna göre yapay zeka teknolojileri stratejik varlık olarak tanımlanıyor ve Çin hükumetinin izni olmadan yurt dışına satışı yasak olacak.

Öte yandan Çin hükumeti, TikTok’un ABD tarafından gasp edildiğini savunuyor. Çin’in bu satışa cevap olarak Çin’deki ABD’li şirketleri sıkıştıracağı ve Çin’deki ABD varlıklarının “el koyma” kıvamında satın almalarla Çinli şirketlere devredileceği düşünülüyor. ABD’li şirketlerin dev varlıklarına “el konulması” ise iki ülke arasındaki askeri gerginliği daha da artırabileceğinden, Üçüncü Dünya Savaşı’na bir adım daha yaklaşmış olabilir. Diğer bir deyişle, bir uygulamayı kim kontrol edecek kavgası dünyayı nükleer bir savaşa bir adım daha yaklaştırdı.

Trump, yaz aylarında TikTok’u ABD’de yasaklayacağını açıklamış ve bir ABD’li şirkete satılmasını şart koşmuştu. Bu nedenle Microsoft, Walmart, Twitter gibi ABD’li şirketler, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için pazarlığa başlamıştı. Uygulamayı şimdilik Oracle satın almış görünüyor ve bakalım uygulama bundan sonra ABD’deki varlığına nasıl devam edecek?

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