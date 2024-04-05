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İddialar gündem oldu! AK Partili Şadi Yazıcı açıklama yaptı: 'Uygun görülmezse iptal edilebilir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.04.2024 18:57
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Tuzla ilçesi AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Mazbata törenini bilerek geciktirildiği ve giderayak ihale yapılıyor iddiası gündem oldu. AK Partili Şadı Yazıcı söz konusu iddialara yanıt verdi.

İddialar gündem oldu! AK Partili Şadi Yazıcı açıklama yaptı: 'Uygun görülmezse iptal edilebilir'

Yerel seçimler sona erdi. Birçok yerde yeni belediye başkanları görevine başladı. Tuzla'da AK Partili Şadı Yazıcı'nın CHP'li Eren Ali Bingöl'e mazbata verilmesini geciktirerek usulsüz işlemlere imza attığı iddia edilmişti. Yazıcı sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yazıcı sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya ve bir takım haber kanallarında Tuzla Belediyesi’nin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştığımız ve usule aykırı işlemler yaptığımız yolunda gerçeklerle ilgisi olmayan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ü tebrik ediyorum. Mazbatasını alan ve görevi devralan sayın başkana başarılar diliyorum.

Türkiye’de seçim sürecini siyasi partiler birlikte yürütmektedirler. Her bir siyasi parti seçmeninin kullandığı her bir oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlüdür. 31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz Tuzla’daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir.

"UYGUN GÖRÜLMEZSE İPTAL EDİLEBİLİR"

Paylaşımlarda bahse konu edilen iki hususta kamuoyunu bilgilendirmek isterim:

  1. Giderayak ihale yapıyorlar iddiası. Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir.

2.Tuzla Belediyesi’ne ait bir alanı elden çıkardığımız iddiası. 75.000 metrekare bir alanı giderayak elden çıkardığımız iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu alan Tuzla Belediye Encümeni’nin 577 noluKararıyla 19 Eylül 20223 tarihinde Tuzla Belediyesi’nin şirketi olan TUZYAP’a satışı gerçekleştirilen, TUZYAP’ın gelir getirici bir iş olarak projelendirdiği, yapım işlerini büyük oranda tamamladığı, satışlarını gerçekleştirdiği bir alandır. TUZYAP, alanla ilgili Tuzla Belediyesi’ne yapması gereken ödemeleri yapmıştır.Tuzla’nın yeni belediye başkanı Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri zaten görecektir. Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır.

Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır.

Tuzla Belediyesi’ni, şahsımı, seçim sistemimizi zan altında bırakan paylaşım sahiplerini yasal haklarım saklı kalmak üzere akla, izana, insafa davet ediyorum."

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Tuzla şadi yazıcı Seçim 2024
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