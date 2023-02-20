İddialar sosyal medyada gündem olmuştu! Depremde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildi mi? Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerde, Adıyaman’da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada ise bir süredir Grand İsias Otel'in dosyasına gizlilik kararı getirildiği yönünde iddialar bulunuyordu. Gündem olan konuyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

"GRAND İSİAS OTEL DOSYASI DA DAHİL HERHANGİ BİR DOSYADA GİZLİLİK KARARI YOK"

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı. (AA/İHA)