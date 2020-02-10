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İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İdlib'de Esed güçlerinin topçu atışı sonucunda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Saldırıya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Esed rejimi güçlerinin İdlib'in kuzeyindeki saldırısında 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Altun'un açıklamaları:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.

Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

3 ŞUBAT'TAKİ SALDIRIDA 7 ASKER VE 1 SİVİL PERSONEL ŞEHİT OLMUŞTU

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 asker ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 asker de yaralandığı bildirilmişti.

Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün,"Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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MSB İdlib

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Okuyucu Yorumları 62 yorum
yorum yapılıcak bırsey kalmadı akp ıstıfaaaa
VATAN SAĞOLSUN. Allah ailelerine sabır versin..
adamlar nokta atışı yapıyor bizimkiler boş araziye dağlara daha orda ne işimiz var nekadar suriyeli varsa geri gönderin ne halleti varsa görsünler yeter artık şehit haberi duymak istemiyoruz orda birtek enayi bizmiyiz
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