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İdlib'de muhalifler operasyon başlattı, TSK cepheye 'tank ve komando sevkiyatına başladı'

20.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib eyaletinde silahlı muhalif gruplar operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib vilayeti kırsalında Suriye ordusunun ele geçirdiği bölgelere sabahtan bu yana tank ve komando sevkiyatı yaptığı bildiriliyor.

İdlib'de muhalifler operasyon başlattı, TSK cepheye 'tank ve komando sevkiyatına başladı'

Suriye'nin İdlib eyaletinde silahlı muhalif gruplar operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib vilayeti kırsalında Suriye ordusunun ele geçirdiği bölgelere sabahtan bu yana tank ve komando sevkiyatı yaptığı bildiriliyor.

TSK'nın topçu ateşiyle de desteklenen muhaliflerin iki köyü geri aldıkları yolunda haberler geliyor.

Anadolu Ajansı "ılımlı silahlı muhaliflerin", İdlib'in güneyinde bir harekat başlattığını ve Nayrab köyüne girdiklerini duyurdu. Ajanslar muhalif grupların Sarakip kasabasını da aldıklarını bildirdi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre ise bölgeye tank ve komando sevkiyatı yapan Türk birlikleri, Suriye ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla obüsler ve çok namlulu roketatarlarla da ateş açıyor.

IDLIB NEYRAB

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Suriye güçlerinin geri çekilmemesi halinde askeri bir harekatın her an başlayabileceğini söylemişti.

Reuters haber ajansı ajansı muhaliflerin mevzilerine yönelik Rus hava bombardımanının devam ettiğini, Türk topçusunun destek ateşinin de sürdüğünü duyurdu.

Aynı habere göre bölgede Suriye uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) da uçuşlar yapıyor.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri yüz binlerce sivilin bölgeden tahliye edilebilmesi için ateşkes çağrısı yapmıştı.

Suriye'de 9 yıldır devam eden savaş Rusya'nın desteğini alan ordunun muhaliflerin son kalesi İdlib'de Aralık ayından bu yana devam eden ilerleyişi ile yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyor.

Bölgede daha şiddetli bir çatışmadan kaçınılması amacıyla Moskova'da Türkiye ile Rusya arasında yürütülen görüşmelerde ise bir anlaşmaya varılamadı.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili "Rusya, Türkiye'nin İdlib'den çekilmesi ve gözlem noktalarını tahliye etmesi konusundaki ısrarını başından beri sürdürüyor. İdlib'den çekilmek ya da gözlem noktalarını boşaltmak gündemimizde değil" dedi.

Aynı yetkili, buna karşılık aynı yetkili bölgede ortak devriye sürdürmek de dahil bir çok farklı seçeneğin tartışıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya ile görüşmelerde bir yakınlaşma olduğunu ama bunun istenen düzeye gelmediğini söyledi.

İdlib'de muhalifler operasyon başlattı, TSK cepheye 'tank ve komando sevkiyatına başladı'

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