İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti

Süleyman, "Ailem ile Babülhava'ya geldik. (Recep Tayyip) Erdoğan'ı seviyoruz. Türkiye'yi de seviyoruz. Yanımızda duran bir tek Erdoğan var. Rusya ve rejimin saldırılarının bir an önce durdurulmasını istiyorum. Ya da (Türkiye) bize kapıları açsın, Avrupa'ya göç etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Göstericilerden bir kısmı da Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yöneldi ancak sınırdan uzaklaştırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyünde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı.

İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejimin ve Rusya'nın yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra sokağa döküldü.

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın son aylarda şiddetlenen saldırılarını protesto etti.

Gidecek yerlerinin kalmadığını belirten Süleyman, "Arazilerde yerde kalıyoruz. Her gün bir akrabamızın yanına sığınıyoruz. Yemeğimiz, içeceğimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bir diğer gösterici Ula Um Ömer de Şam'daki yerlerinden edildiklerini belirterek, Babülhava Sınır Kapısı'nda Esed rejiminin ve Rusya'nın hava saldırılarını durdurmak için protesto düzenlediklerini kaydetti.

Um Ömer, "Bombardıman çocuk, yaşlı kimse tanımıyor. Bizim hedefimiz Türkiye'nin kapılarını açması. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Güvenlik ve istikrar istiyoruz. 3. defa göç ediyorum. Her gün onlarca çocuk ve kadın ölüyor saldırılarda. İnsanların durumu çok kötü." değerlendirmesini yaptı.

Hama'nın Kefrenbude ilçesinden 70 yaşındaki bir diğer gösterici Fatıma Masri de "Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Açlıktan öldük, sıcaktan öldük. İnsanlar yoruldu artık. Rusya, Esed rejiminden daha fazla saldırı düzenledi." dedi.

Masri, "Şu an açız. Bir ekmek parası kalmadı elimizde. Rusya bizi işgal etti. Bizi öldürdü. Hava saldırıları dursun. Benim köyümde tarlam var. Rızkım var. Biz köylerimize geri dönmek istiyoruz. Masum insanlara bomba yağdırıyorlar." ifadelerini kullandı.