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İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bu ayın ilk haftasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında 25 bin sivil yerlerinden edildi.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj ise İdlib bölgesinde insani krizin giderek derinleştiğini, yalnızca son bir haftada 25 bin sivilin göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Hallaj, “Marrtinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri ve kırsalında yaklaşık 425 bin sivil yaşıyor. Eğer saldırılar aynı şiddette bu bölgelere de yayılırsa yerinden edilen sivil sayısı daha da artacaktır." dedi.

Hallaj, rejim güçleri ve Rusya'nın, sivillerin geri dönüşlerini engellemek amacıyla hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirtti.

Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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Esed göç İdlib Rusya Suriye

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