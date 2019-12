İdlibli Gadir bebek, Rus bombalarına inat yaşama tutundu

Gadir bebeğin ailesi, bombalarla can veren anneannesini ve dayısının yasını tutuyor.

Abraş şunları kaydetti:

"Hastanemiz Esed rejimi ve Rusya'nın vurmak istediği hastanelerden birisi. Geçen yıl nisandan bu yana yaklaşık 44 sağlık merkezi vuruldu. O yüzden bu hastane yaralılar için ilk acil ve müdahale hastanesi niteliğindedir. Yaralıların çoğu kadın ve çocuk. Birkaç gün önceki saldırıda ölen çocuklar olmuştu. Anne ve iki çocuğu vefat etti. Biz hastanede sürekli bu durumlarla karşı karşıyayız. Malzemelerimiz hemen tükeniyor. Tehlikeli bölgedeyiz. Bu trajedinin ve saçmalığın son bulmasını istiyoruz. Her an uçaklar üzerimizde uçuyor. Bu cehennemden bir an evvel kurtulmak istiyoruz."