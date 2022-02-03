İdrar söktürmek için doğal çözüm

Yemekler soğan ile karıştırılıp kullanılan sumak, hastalıklara çözüm bulmasıyla ilgi çekiyor. Kırmızı rengi ve ekşimsi tadıyla bilinin sumak, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biridir.

“GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN: SUMAK”

Güçlü bir antioksidan kaynağı olması nedeniyle sadece tadıyla değil faydasıyla da diğer baharatlardan daha çok tercih edilmesine neden olan sumak, kaynar su ile tüketildiğinde mucize yaratıyor.

Doğal ürünleri tercih eden insanların sıklıkla kullandığı sumak suyunu tüketmek enfeksiyon ve iltihap hastalıkları için en iyi çözümlerden…

Doğal bir insülin görevi gören sumak, kan şekeri dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur.

Pandemi döneminde alternatif tıpa verilen önem arttı. Bu sebeple sumak kullanımı da artış göstermekte, sumak suyunun ne işe yaradığı ve nasıl tüketildiği merak ediliyor.

SUMAK SUYU FAYDALARI NELERDİR?

ADET DÜZENSİZLİĞİ

Kadınların adet döneminde yaşadığı ağrıların azalmasında genel olarak sumağın etkisi olduğu bilinir. Düzensiz bir adet yaşayan kadınlar sumak bitkisinden faydalanırlar. Bayanlar adet dönemlerinden önce ve adet dönemleri sırasında düzenli bir şekilde sumak çayı tüketirler ise ağrılarının azaldığı bilinmektedir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

İdrar söktürücü özelliği bulunan sumak, vücudun idrar üretmesine yardımcı olur ve de vücuttan atılması gerekli toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. İdrara çıkarken sorun yaşayan kişilere çözüm olup ağrılı idrar ve ya mesane iltihaplarına da iyi gelmektedir.

ÖDEM GİDERİCİ

Günümüzde vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılması her daim insan sağlığı adına çok önemlidir. Sumak çay tüketimi sayesinde vücuttan atılması gerekli toksinler ve atıklar kolaylaşmaktadır.

SİNDİRİM VE DOLAŞIM SİSTEMİ

Sumak çayının sindirim ve dolaşım sistemine etkisi oldukça büyüktür. Solunum sorunlarını en aza indiren sumak, göğüs ve de solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.

DOĞAL İNSÜLİN

Bilimsel araştırmalara bakıldığında sumağın kan şekeri regülasyonunun sağlanmasına yardımcı olduğu, ayrıca kan kolesterol düzeylerinin düşürülmesine destek olarak tip 2 diyabet hastalığının yol açtığı sorunların azaltılmasını desteklediği görülmektedir.

SUMAK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Bir tencereye atılan kaynar suyun içine 100 gram sumak dökülür ve 10 dakika boyunca demlenmesi için bırakılır. Daha sonra soğumaya alınan karışım günde 1 kez yemekten önce aç karnına tüketilir.

*Özellikle kronik hastalıkları olan, sürekli olarak ilaç kullanan, hamile ve emziren kişilerde düzenli sumak tüketimine başlamadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır.



