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İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

09.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdrar yolu enfeksiyonunda altta yatan pek çok neden bulunduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için şikayetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin hayat boyu en az bir defa yaşadığı rahatsızlıklardan biri olan idrar yolu enfeksiyonu hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, "İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek, mesane, üreterler veya idrar kanallarında oluşan enfeksiyonlardır. Bazı hastalarda yakınma derecesinde belirtiler gösterirken bazı hastalar tarafından da diğer rahatsızlıklarla karıştırılabilecek semptomları bulunmaktadır.

İDRAR YOLU ENFEKSYONU BELİRTİLERİ NELER?

Bulantı, kusma, yorgunluk, karnın alt bölgesinde yaşanan ağrı, sürekli idrar yapma isteği olmasına rağmen az miktarda yapılan idrar sayılabilir. Bu rahatsızlık sıklıkla kadınlarda görülmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun en yaygın belirtileri, idrar esnasında veya sonrasında meydana gelen ağrı ve yanma hissidir. İdrara çok sık şekilde çıkmak da enfeksiyon belirtisi sayılabilir. Eğer enfeksiyon gelişir ve önlem alınmazsa kişide ateş, idrarda koyu renk ya da kan bile görülebilir, kötü koku da enfeksiyonun habercisi olabilir. Hayat kalitesini düşüren bu sağlık sorunu kişinin günlük yaşamını da olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİNİ TAHLİL SONUÇLARI BELİRLİYOR

Dr. Çelik idrar yolu enfeksiyonu tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Yukarıda belirtmiş olduğumuz belirtilerin birini ya da bir kaçını yaşayanlar mutlaka bir uzman doktora başvurmaları büyük önem taşır. İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine başlamadan önce ilk olarak idrar tahlili yapılmaktadır. İdrar tahlili, hekimin kapsamlı bir analiz elde etmesini sağlayacaktır. Hastanın duruma göre bu tetkikler ultrason, bilgisayarlı tomografi ya da sistoskopi olabilir. Tüm bu tetkiklerin sonucunda tedavi yöntemine başlanmaktadır."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
idrar yolu enfeksiyonu
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