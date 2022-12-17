İdrardaki bu değişikliğe dikkat! Çok riskli dört hastalığın erken uyarıcısı olabilir

Yeterli sıvı alındığında idrarın güçlü bir kokusu olmamalıdır. İdrar kokusu yenilen yiyeceklere göre değişim gösterebilse de bu durum geçici olmalıdır. Uzmanlara göre kokan idrar vücudunuzda yaşanan birkaç değişikliğin işareti olabilir. Özellikle "kötü kokulu bir idrar", kontrolsüz diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun işareti olabilir.

Kokulu idrar genellikle bir hastalık belirtisi değildir ve zamanla kaybolmalıdır. Kuşkonmaz ve bazı vitaminleri tüketmek gibi zararsız aktiviteler idrarınızın kokusunu değiştirebilir. İdrarınız ayrıca sabahları veya susuz kaldığınızda daha güçlü bir kokuya sahip olabilir.

SABAHLARI KÖTÜ KOKMASI NORMAL

Mayo Clinic'ten Üroloji Doktoru Amy Krambeck, Mayo Clinic web sitesinde şu açıklamayı yaptı: “Sabahları ilk iş olarak idrarın daha güçlü bir kokuya sahip olması normaldir. Bir gece uykusundan sonra, idrar daha konsantre ve kokulu, ayrıca daha parlak sarı renktedir." Ancak bu bağlamların dışında, kokulu idrar, değişen ciddiyetteki bazı sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Birincisi, birkaç farklı bakteriyel enfeksiyonun işareti olabilir. Bakteriler, idrar yolunuzdaki mesane gibi enfekte bir bölgeden geçerken idrarınızı kirletebilir.

ENFEKSİYONLAR

Doktor Krambeck, "kötü kokulu idrarınız" varsa, bunun nedeni idrar yolunuzdaki bakteriyel bir enfeksiyon olabilir. Koku, bulanık idrar veya idrar yaparken yanma hissi gibi başka belirtilerle birlikte gelebilir. İdrar yapmak için çaresiz olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Ancak Doktor Krambeck, kötü kokunun tek belirti olabileceğini açıkladı. "Böbrek enfeksiyonunu ve böbrek hasarını önlemek için idrar yolu enfeksiyonunun antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekir" dedi.

PROSTATİT

Erkeklerde koku prostatit olabilir. Bu, prostatınızın ve prostat çevresindeki ağrılı bölgelerin iltihaplandığı zamandır. Mesane enfeksiyonu gibi, idrarınızda da korkunç bir çürük yumurta kokusu bırakabilir. Prostatitin diğer semptomları, penisinizin veya skrotumunuzun etrafındaki ağrıyı içerir. Erkekler ayrıca çiş yaptıklarında veya boşaldıktan sonra ağrı hissedebilirler.

KONTROLSÜZ DİYABET

Diyabet, kan şekeri seviyelerinizin uzun vadede çok yüksek olmasıdır. Kontrolden çıkmış şiddetli diyabet, sizi idrarınızın kokusunda bir değişiklikle baş başa bırakabilir. Bıraktığı koku güçlü ve tatlıdır. Doktor Krambeck, kokunun idrarınızdaki şeker ve ketonların varlığına bağlı olabileceğini açıkladı. Bu maddelerin her ikisi de normalde idrarınızda bulunmaz. Bunun nedeni, vücudunuzun fazla şekeri idrar yoluyla atmaya çalışmasıdır. Bazı insanlar için bu, insanların yaşayacağı ilk belirtilerden biridir.

KARACİĞER HASTALIĞI

MedlinePlus, karaciğer sorunlarının sizde "küf kokulu idrar" bırakabileceğini açıklıyor. Koku, karaciğerinizin onları düzgün bir şekilde parçalayamaması nedeniyle idrarınızda toksin birikmesine bağlıdır. Karaciğerde yağ biriktiğinde ortaya çıkan alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), insanların yaklaşık üçte birini etkiler. Obezite veya tip 2 diyabet gibi altta yatan birçok sorunla ilişkilidir.

Hastalık zamanla karaciğerinizin düzgün çalışmasını durdurabilir. Görevlerinden biri, amonyak gibi toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırmaktır. Sonuç olarak, genellikle "boğucu bir kokuya" sahip olarak tanımlanan madde idrarınızda birikebilir.



