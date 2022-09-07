İETT Genel Müdürü Bilgili'den 'yakıt fiyatları' isyanı! 'Belediyeler kendi bütçelerinden karşılamak durumunda kaldı'

İETT Genel Müdür Alper Bilgili, İstanbul'da yakıt fiyatlarındaki artışla bilet fiyatlarındaki artış arasındaki karşılaştırmayı gösteren bir tablo paylaşarak isyan etti. Toplu taşımaya gelen zamlara yönelik eleştirilere yanıt veren Bilgili, "Bilet fiyatları, eğer aynı dönemde mazota gelen zamlara göre belirlenmiş olsaydı, bilet fiyatımız bugün 7,67 TL yerine 15 TL olacaktı. Mazot fiyatındaki yüksek artışa kıyasla, bilet fiyatları çok daha az arttı" dedi.

MAZOTTAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Bilgili, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi:

1-) Yerel seçimler öncesindeki son bilet fiyatı düzenlemesinin yapıldığı tarihte bilet 2,6 TL, mazot 4,3 TL idi. Bugün bilet 7,67 TL, mazot ise 25 TL. (Hatta Haziran’da 30 TL’yı da aştı.)

2-) Bilet fiyatları, eğer aynı dönemde mazota gelen zamlara göre belirlenmiş olsaydı, bilet fiyatımız bugün 7,67 TL yerine 15 TL olacaktı. Mazot fiyatındaki yüksek artışa kıyasla, bilet fiyatları çok daha az arttı.

"İBB'NİN TOPLU ULAŞIM DESTEĞİ 10 MİLYAR TL DÜZEYİNE ÇIKTI"

3-) Mazot, özellikle de son 1 yıl içerisinde artık toplu ulaşımın en büyük masraf kalemi haline geldi. Öyle ki, bu yılın Mart ayından itibaren, belediyelerin toplam bilet gelirleri, sadece mazot masrafına bile yetmez oldu.

4-) Belediyeler de artık toplu ulaşım maliyetlerinin neredeyse 2/3‘ünü kendi bütçelerinden karşılamak durumunda kaldılar. Yılda 1 milyardan fazla yolcu taşınan İstanbul’da da Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşa toplu ulaşımdaki desteği yıllık 10 milyar TL düzeyine çıktı.

