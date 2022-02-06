HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İETT otobüsü alev topuna döndü... "Her şey 3 dakika içinde gerçekleşti"

İETT otobüsü alev topuna döndü... "Her şey 3 dakika içinde gerçekleşti"

06.02.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta durakta bekleyen İETT otobüsü bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. İşte haberin detayları...

İETT otobüsü alev topuna döndü... "Her şey 3 dakika içinde gerçekleşti"

Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul Esenyurt'ta sefer yapmak için durakta bekleyen 429 numaralı İETT otobüsü yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs yangınında duraktaki başka bir otobüs ile iki otomobil hasar gördü.

Yangın Esenyurt Kıraç Adnan Kahveci Bulvarı'nda 429 kodlu Kıraç-Avcılar Metrobüs seferlerini yapan İETT otobüslerinin son durağında çıktı. 34 SE 7281 plakalı İETT otobüsü park halinde beklediği sırada iddiaya göre motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede otobüsü tamamen sardı.

Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada  - Genel - İstanbul -

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Durakta bulunanlar diğer araçlardaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Yangın tüpleriyle müdahale yetersiz kalınca otobüs alevlere teslim oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü ancak otobüs hurdaya döndü.

Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada  - Genel - İstanbul -

"HER ŞEY 3 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Yangına ilk müdahale edenlerden biri olan Çetin Sayan, "Çay ocağında oturuyorduk arkadaşlar araç yanıyor diye seslendi. Biz geldiğimizde motor kısmı tutuşmuştu. Diğer araçlardan yangın tüplerini alarak kendi imkanlarımızla müdahale ettik. İmkanlar elverişsiz olduğu için araç komple yandı. Bir otobüs ve iki binek aracımız daha yangından etkilendi." diye konuştu. Durakta bulunanlardan Fırat Uçurum da her şeyin 3 dakika içinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Motor kısmından alev aldı, şase yapmış olabilir. Üzücü bir olay, hepimize geçmiş olsun. Yaralı yok, otobüs boştu." dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili yeni gelişme! Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen açıkladı Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili yeni gelişme! Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen açıkladı
Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"
İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...
Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Testisleri de vuruyor! Hastaların yüzde 40'ında görüldü

Testisleri de vuruyor! Hastaların yüzde 40'ında görüldü

İlginizi Çekebilir

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.