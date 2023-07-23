HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İETT otobüsünde eğlence kamerada! Yol boyunca dans ettiler

İETT otobüsünde eğlence kamerada! Yol boyunca dans ettiler

23.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular grubun dansını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da eşlik etti. Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun eğlencesi kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...

İETT otobüsünde eğlence kamerada! Yol boyunca dans ettiler

Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü, gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.

1cf8de22eac47c9e130045489053037f

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

485f26e4d02a62bc789aa2472557fdc7

BAZI YOLCULAR DA EĞLENCEYE KATILDI

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı.

f7781d94b82382784bdf9b63f5c4b5cd

Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı.

a67ad6ee45187bf26332c6d4730b5b77

Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

4ac1ae07d0142f078f7f6147526edb44

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı hafta geleceklerdi! Türkiye ziyareti ertelendiAynı hafta geleceklerdi! Türkiye ziyareti ertelendi
Seçim başladı! 37,4 milyon kişi oy kullanacakSeçim başladı! 37,4 milyon kişi oy kullanacak
Bir il diken üstünde: Akşam ortaya çıkıyor! Zehirli değil ama...Bir il diken üstünde: Akşam ortaya çıkıyor! Zehirli değil ama...
Anahtar Kelimeler:
Dans Kadıköy İETT otobüs

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.