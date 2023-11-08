İETT otobüsünde kaos! Şoförün dikkati faciayı önledi

Başakşehir'de henüz bilinmeyen bir neden yüzünden alev alan İETT otobüsündeki yolcular canlarını zor kurtardı.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

İkitelli Atatürk Bulvarı'nda seyreden 34 TP 7835 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor kısmından çıkan alevler otobüsün büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın çekilmesi için İBB'ye ait kurtarıcı vinçle çalışmalar sürdürülüyor.

KORKU DOLU ANLAR

Alev alan otobüsün içerisindeki yolcular otobüsün içerisinden kendi imkanlarıyla çıkarlarken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)





