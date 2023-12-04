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İETT şoförüne saldırı kamerada! 'Plajda yürür gibi yürümeyin' deyince ortalık karıştı

04.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, yaya geçidinde yol vermediği şahısların saldırısına uğradı. Öfkelenen şahıslar otobüse tekme, “plajda yürür gibi yürümeyin” diyen sürücüye ise yumrukla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, burnu kırılan şoför hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tuzla’dan Sarıyer’e akraba ziyaretine gelen 2 arkadaş, yaya geçidinde geçmek için refüjde beklemeye başladı. Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 2 arkadaş, o esnada seyir halinde olan İETT otobüsünün geldiğini görünce geri adım attı. İETT şoförü de frene basınca şahıslar, otobüse tekme attı.

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“PLAJDA YÜRÜR GİBİ YÜRÜMEYİN”

Şahıslarla arasında çıkan tartışmada şoför, “tamam kardeşim kusura bakma, sizde plajda yürür gibi yürümeyeceksiniz hatırlatayım” dedi. Şahısların cevap vermesi üzerine şoför camdan kafasını çıkartarak, “yürü git be, terbiyesizlik yapma” diyerek tepki gösterdi. Bu sözünün ardından şahıslardan biri İETT şoförünün yüzüne dışarıdan yumruk attı.

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Yüzünü darbe alan şoför ayağa kalkarak karşılık vermeye çalışırken, içerideki bir yolcu ise “yapmayın beyler” diyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Küfürleşmelerin yaşanması üzerine saldırganlar, içeriye girerek şoförü daha fazla darp etmek istedi. Ancak şahıslar, kapıların kapalı olması üzerine içeriye giremedi. Yolcular ise büyük panik yaşadı.

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Saldırı sonucu burnu kırılan İETT şoförü hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer polisi 2 saldırganı gözaltına aldı. Öte yandan saldırı sırasında aracın arka camının da kırıldığı görüldü.

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Emniyette ifadeleri alınarak, “kasten yaralama”, “mala zarar verme” ve “tehdit-hakaret” suçlarından adli işlem yapılan 2 saldırgan, adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Sarıyer İETT
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