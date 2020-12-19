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iFixit, AirPods Max kulaklığını masaya yatırdı

19.12.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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iFixit, AirPods Max kulaklığını masaya yatırdı

iFixit ekibi teknolojik ürünleri parçalarına ayırıp tamir edilebilirlik puanını belirlemesi ile teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip. Bugün ise iFixit ekibi Apple’ın Türkiye’de 5.699 TL’ye sattığı kulaklığı AirPods Max modelini masaya yatırdı.

Bu daha çok kulaklığın iç kısımlarına ilk bakış gibi olsa da, iFixit AirPods Max’in diğer kulak üstü kulaklıklar kadar sökülmesinin kolay olmadığını söyledi.

Bildiğimiz gibi AirPods Max’te iki adet 40 mm dinamik sürücü, iki manyetik kulak yastığı, gürültü engelleme için sekiz mikrofon ve kulaklığın her bir tarafı için bir tane olmak üzere içeride iki H1 yongası yer alıyor.

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AirPods Max’in bir röntgeni, Apple’ın kulak üstü kulaklıklarının iki pil hücresine sahip olduğunu, ancak her ikisinin de tek bir kulaklıkta olduğunu ortaya çıkardı. iFixit, pillerin yakınında bazı lehim bağlantıları ve teller olduğunu fark etti. Ancak pilleri kolayca değiştirmek için hala konektörler yer almıyor.

Hoparlör üniteleri vidalarla korunmuş gibi görünürken, AirPods Max’in yapıştırıcı içeren kısımları var. iFixit, kulaklıkları tamamen sökmek için ısıtmak zorunda kaldı. Şirket, “Bu kulaklıkları çıkardıkları kadar sökmek kolay değil.” diyor.

AirPods Max’in Bluetooth çipi, ses amplifikatörü, ivmeölçer ve daha fazlası gibi dahili bileşenlerini gösteren resimleri aşağıda görebilirsiniz. iFixit, önümüzdeki günlerde AirPods Max’in daha derin bir parçasını paylaşacağını söylüyor.

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