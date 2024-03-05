İflas eden esnaf sinirden deliye döndü! 'Vah vah' diyorlar sonra 10 lira teklif ediyorlar, tüm malımı dağıtacağım

Ekonomik zorluk yaşayan bir esnaf satış yapamadığını belirterek iflas bayrağını açtı. O anları video ile sosyal medyaya aktaran adamın isyanı ise sosyal medyada dikkat çekti.

Gelen müşterilerinin her mala değerinden düşük fiyat teklif ettiğini belirten esnaf elindeki malları kırarak satmayacağını belirtti. Verilen tekliftense tüm mallarını fakire fukuraya dağıtacağını belirten esnaf sinirini dışarıya, "Herkesten nefret ediyorum" sözleriyle yansıttı.

İsyan eden esnaf şu ifadeleri kullandı;

Arkadaşlar bu dakika itibarıyla dükkanımda bütün satışı durdurdum. Herkesten nefret ediyorum. 50 liraya sattığım şeyi 10 liraya olmaz mı diyorlar. Satmıyorum artık. Şekerlik bana maliyeti bana maliyeti 200 lira. 15 lira diyorlar. İflas ettim artık. Yok şunu hediye eder misin? Etmiyorum. Satış işini bırakıyorum. Bütün malımı fakire fukuraya dağıtacağım. Anlatıyorum iflas ettim diyorum. 'Vah vah' diyorlar sonra o zaman bana şu 10 liraya ver diyorlar. Bitti kardeşim. Hiç birini satmıyorum. Üstüne bir de para istiyorsunuz. Ben satışı bitirdim artık.





