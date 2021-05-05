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  4. İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1’i ağır 2 yaralı

İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1’i ağır 2 yaralı

05.05.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da evin bahçesinde iftar için yakılan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökülünce 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. kayın pederinin evinin bahçesinde iftarda yemek için ızgara yapmak üzere mangal yaktı.

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BENZİN FACİAYA NEDEN OLDU

Ömer Ç., yanan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökünce ortalık bir anda alev içinde kaldı. Benzinin parlaması sonucu Mustafa Ç.’nin eşi Şaduman Ç.(29) ile 3 yaşındaki oğlu Mustafa Ç., çeşitli yerinden yanarak yaralandı. Yaralı anne oğul 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alevler içinde kalarak yaralanan oğlunun hastaneden başından ayrılmayan Ömer Ç. büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun iftar
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