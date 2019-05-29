İftara dakikalar kala çıkan yangın korkuttu

Manisa’da iftar vaktine dakikalar kala televizyon ve radyo tamiri yapan bir dükkanda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dükkan içindeki eski televizyon ve radyolar yandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir tamirci dükkanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri iş yerindeki yangına müdahale ederken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

