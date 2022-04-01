HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İftarda okunacak dua nedir? İftar duası nasıl okunur?

İftarda okunacak dua nedir? İftar duası nasıl okunur?

01.04.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftarda okunacak dua nedir? Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Peki bu süre zarfında İftarda okunacak dua nedir? İftar duası nasıl okunur? Soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İftarda okunacak dua nedir? İftar duası nasıl okunur?

İftarda okunacak dua nedir? İftar duası nasıl okunur? Ramazan ayı için geri sayım devam ederken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda İftarda okunacak dua nedir? İftar duası nasıl okunur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

İFTARDA OKUNACAK DUA NEDİR?

Ramazan ayında oruçlu vatandaşların duası kabul olunacağı için o saatte dua edilmesi sünettir.

Kaynaklarda HZ. Muhammed'in (S.A.V) iftar sırasında "Zehebezzameü vebtelletilurûgu vesebetelecru inşêallâh" (Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâallâh ecir sabit olur) dediği yer alıyor.

İslam peygamberi HZ. Muhammed, "Allahümme leke sümtü vealê rızgıke eftartü" (Ey Allah! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim) derdi, öte yandan Peygamber efendimizin "Allahümme leke sümnê vealê rızgike eftarnê fetegabbel minnâ inneke entessemiulalim" (Ey Allah! Senin için oruç tuttuk. Rızkınla iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü ziyade işiten ve hakkıyla bilen Sensin, ancak Sen) dediği de biliniyor.

Peygamber efendimiz, "Müslümanlar oruç tutar da, iftar anında 'Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır." demiştir. Anlamı şu şekildedir: "Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sensin. Senden başka hiçbirilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak bi büyük günahı Büyükten başkası mağfiret edemez"

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duasının anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orucu bozan şeyler nelerdir?Orucu bozan şeyler nelerdir?
İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri
Anahtar Kelimeler:
Oruç iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası!

İlginizi Çekebilir

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.