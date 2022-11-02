İğde çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İğde çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İğde dış görünüşü bakımından zeytini andıran bir meyvedir. Zeytin ebadında ve kahverengi-sarı renklerine sahiptir. Genel olarak Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde yetişir. Sonbahar aylarını iğde mevsimi olarak adlandırabiliriz. Farklı farklı türü olan iğdenin en çok bilinen çeşidi kuş iğdesidir. İğdeden yapılan iğde çayı genel olarak çok yararlı bir çay çeşididir. İğde çayı, ağız ve diş sağlığı için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi vardır. Cilt problemi çeken kişilere iğde çayı önerisinde bulunulur. Nedeniyse iğde çayının ciltte bulunan sivilce ve siyah noktaları yok edici özelliğinin bulunmasıdır. Peki, iğde çayı neye iyi gelir?

İğde çayı ne işe yarar?

Faydaları saymakla bitmeyen iğde çayı için iğdeyi, aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz. İğde çayı böbrek, şişkinlik, mide bulantısı, ishal ve daha birçok rahatsızlığın ilaçlarından biridir. İğde çayı faydaları:

İğde çayı, böbrek rahatsızlıklarına yakalanma durumunu azaltır.

Böbrek taşı rahatsızlığını iyileştirmede kullanılır.

C vitamini bakımında oldukça zengin olan iğde çayı, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı korumada yardımcı olur.

Mide şişkinliğiniz varsa iğde çayı şişkinliğinize ve sindirim sisteminize iyi gelir.

Kusma problemlerine ve bulantıya iyi gelir.

İğde çayı aynı zamanda ishale birebir etki etmektedir. Eğer ishal sorununuz varsa iğde çayı ile kısa süre içerisinde bu durumdan kurtulabilirsiniz.

İçerisinde bulunan Omega 7 yağı ile birlikte, ciltte nemlendirici ve onarıcı etki gösterir.

Saç kökü hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Göz ve vajinal kuruluğu tedavisi için önerilmektedir.

İğde çayı kilo kontrolünü destekleyici yanı bulunmaktadır.

Vücutta bulunan toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

İçerisinde bulunan antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendirici yapısı bulunur.

İğde çayının yaşlanmaya karşı koruyuculuğu mevcuttur.

İğde çayı nasıl yapılır?

İğde çayı hem soğuk hem de sıcak olarak servis edilebilir. Her iki türlü de tüketilebilen bir çay çeşididir. İğde çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:

4 adet iğde

Bir su bardağı su

İsteğe bağlı olarak tatlandırıcıdır (bal, esmer şeker vb.)

İğde çayı nasıl demlenir?

Bir su bardağı suya, 4 adet iğde gelecek şekilde ölçüsünü ayarlayın.

Sonrasında ister soyarak isterse soymadan, iğdeleri kaynatmak için cezveye koyun.

Çayı yaparken içerisine birkaç adet iğde yaprağı da atarsanız çayın rengi daha güzel çıkacaktır.

Çay kaynamaya başlayınca iğdeler soyulmaya başlar, iğdenin kabukları soyularak su üstüne çıkar. Soyulmuş iğdeler demliğin altına çöker.

Çay kaynadıktan sonra da 5 dakika demlenmeye bırakın.

Hazır olan iğde çayını, iğdeleri ve soyulmuş kabukları süzerek servis edebilirsiniz. Süzdüğünüz iğdeleri atmak yerine tüketebilir, çayın yanında servis edebilirsiniz.

İğde çayı zayıflatır mı?

İğde çayının direkt olarak tek başına bir zayıflatma etkisi yoktur fakat iğde çayı zayıflamak isteyenler için yardımcı unsurlardan biridir. Bir diyetisyen tarafından planlanmış bir diyet listesine sahipseniz bu listeye de artı olarak iğde çayını ekleyebilirsiniz. İğde çayı bu süreçte, kilo verme durumunuzun hızlandırılmasını sağlar.

İğde çayı adet söktürür mü?

Kadınların genel olarak en sancılı dönemlerinden biri adet dönemleridir. Bu dönem içerisinde doğal ağrı kesiciler, rahatlatıcı çaylar ve adet söktürücü besinler aranır. Genellikle bitkisel ve rahatlatıcı çayların çok rağbet gördüğü bu dönemde adet kanamalarını düzenleyen iğde çayı tavsiye edilir. Hem bitkisel bir çay olmasından dolayı faydalı, aynı zamanda da regl döneminin düzenlemesi bakımında önerilen bir çay çeşididir.