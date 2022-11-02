İğde çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İğde çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İğde dış görünüşü bakımından zeytini andıran bir meyvedir. Zeytin ebadında ve kahverengi-sarı renklerine sahiptir. Genel olarak Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde yetişir. Sonbahar aylarını iğde mevsimi olarak adlandırabiliriz. Farklı farklı türü olan iğdenin en çok bilinen çeşidi kuş iğdesidir. İğdeden yapılan iğde çayı genel olarak çok yararlı bir çay çeşididir. İğde çayı, ağız ve diş sağlığı için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi vardır. Cilt problemi çeken kişilere iğde çayı önerisinde bulunulur. Nedeniyse iğde çayının ciltte bulunan sivilce ve siyah noktaları yok edici özelliğinin bulunmasıdır. Peki, iğde çayı neye iyi gelir?
Faydaları saymakla bitmeyen iğde çayı için iğdeyi, aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz. İğde çayı böbrek, şişkinlik, mide bulantısı, ishal ve daha birçok rahatsızlığın ilaçlarından biridir. İğde çayı faydaları:
İğde çayı hem soğuk hem de sıcak olarak servis edilebilir. Her iki türlü de tüketilebilen bir çay çeşididir. İğde çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:
İğde çayı nasıl demlenir?
Hazır olan iğde çayını, iğdeleri ve soyulmuş kabukları süzerek servis edebilirsiniz. Süzdüğünüz iğdeleri atmak yerine tüketebilir, çayın yanında servis edebilirsiniz.
İğde çayının direkt olarak tek başına bir zayıflatma etkisi yoktur fakat iğde çayı zayıflamak isteyenler için yardımcı unsurlardan biridir. Bir diyetisyen tarafından planlanmış bir diyet listesine sahipseniz bu listeye de artı olarak iğde çayını ekleyebilirsiniz. İğde çayı bu süreçte, kilo verme durumunuzun hızlandırılmasını sağlar.
Kadınların genel olarak en sancılı dönemlerinden biri adet dönemleridir. Bu dönem içerisinde doğal ağrı kesiciler, rahatlatıcı çaylar ve adet söktürücü besinler aranır. Genellikle bitkisel ve rahatlatıcı çayların çok rağbet gördüğü bu dönemde adet kanamalarını düzenleyen iğde çayı tavsiye edilir. Hem bitkisel bir çay olmasından dolayı faydalı, aynı zamanda da regl döneminin düzenlemesi bakımında önerilen bir çay çeşididir.