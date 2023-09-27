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  4. Iğdır'daki skandala sosyal medyada çığ gibi tepki yağıyor: Affetmeyecekmiş! "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim"

Iğdır'daki skandala sosyal medyada çığ gibi tepki yağıyor: Affetmeyecekmiş! "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim"

27.09.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarı çıplak haldeki çıraklarına ahkam kesen kişi elinde sopayla utanmadan hepsine eziyet etti, "Bundan sonra karşı geleni, saygısızlık yapanı affetmeyeceğim" diye de tehdit etti. Iğdır'da berber olduğu söylenen kişinin imza attığı rezaletin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. O kişi skandal sonrası bir de "Şaka yaptık" diye açıklama yaptı.

Iğdır'daki skandala sosyal medyada çığ gibi tepki yağıyor: Affetmeyecekmiş! "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim"

Çıraklarını şınav çektirip süründürüyordu ama bir tanesi sürünmek istemedi. Kuaför salonunun sahibi F. D.'nin karşılığı "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" oldu. Berberdeki müşteri ise o anları telefonla görüntüledi ve sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

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AFFETMEYECEKMİŞ!

Bağlar Mahallesi'nde bir kuaför salonunun sahibi F. D., elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi, sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü. F. D., "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

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F. D.'nin çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. F. D.'nin sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

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ŞAKAYMIŞ! "BİZ HEP GÜLÜP EĞLENİP ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden F. D., "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" dedi.

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(DHA)

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Berber işkence

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