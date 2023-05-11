IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Iğdır seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Iğdır seçim sonuçları vatandaşların kullandıkları oyların sayımı hakkında araştırmalar yapılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Iğdır seçim sonuçları ve ve oy oranları ekranı...

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Iğdır seçim sonuçları YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Vatandaşlar, ülke genelinde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecek.

