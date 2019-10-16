HABER

Iğdır'da "20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri" Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan: - "Iğdır'da, bu coğrafyada yaşanan katliamları, vicdansızlıkları yüreğimize gömdük ve önümüze baktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle, gençlerimize kin ve nefreti öğretmedik. Maalesef biz böyle davranırken bazıları hala kin ve nefretle yollarına devem etmekteler"

Iğdır Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirilen "20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri" Sempozyumu başladı.

Üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki programın açılışında, sempozyum düzenleme kurulu adına konuşan Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arslantürk Akyıldız, bir asır öncesine kadar Kars, Iğdır, Nahçıvan, Erivan ve Zengezur bölgelerinde yoğunlaşan Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonucunda büyük vahşetlerin yaşandığını söyledi.

Konuşmacılardan Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan ise şunları dile getirdi:

"Iğdır'da, bu coğrafyada yaşanan katliamları, vicdansızlıkları yüreğimize gömdük ve önümüze baktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle, gençlerimize kin ve nefreti öğretmedik. Maalesef biz böyle davranırken bazıları hala kin ve nefretle yollarına devem etmekteler. Terörü, teröristleri yüceltmeye devam ediyorlar."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkler ile Ermenilerin bu coğrafyada uzun yıllar birlikte yaşadığını fakat 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren birlikteliğin bozulduğunu ifade etti.

"Anadolu'dan Azerbaycan'a kadar bu coğrafyada binlerce insan katledilmiş, milyonlarca insan evlerini, yurtlarını terke zorlanmış, gerçek manasıyla çok büyük facialar yaşanmıştır." diyen Alma, şöyle devam etti:

"Bu acı olayların üzerinden 100 yıldan fazla süre geçti. Büyük millet olmanın gereği olarak, acılarla yaşamanın, bunu milli bir kine döndürmenin kimseye faydasının olmadığını biliyoruz, olayların mağduru biz olsak bile. Biz bu insani düşünceler içinde olayların mağduru olmamıza rağmen tarihe kara bir leke olarak geçen bu acıları unutmak istedik fakat bazı çevre ve devletlerin, müzminleşen Türk ve Müslüman düşmanlığının da tesiri ile destek verdikleri Ermeni diaspora teşkilatları, tarihi tahrif ederek aleyhimize karalama kampanyalarına başladılar. Suçlayıcı, karalayıcı faaliyetlerle, bazı devletlerin parlamentoları tarafından da desteklenerek adeta mahkum edilmeye çalışılmaktayız."

Konuşmaların ardından, "Ermenilerin Yaptığı Türk Soykırımı" fotoğraf sergisi gezildi.

Üç gün sürecek sempozyumun sonunda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gezi düzenlenecek.

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralıBeyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
Şehidin adı, mezun olduğu üniversitedeki amfiye verildiŞehidin adı, mezun olduğu üniversitedeki amfiye verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan ığdır Iğdır Üniversitesi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.