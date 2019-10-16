Iğdır'da "20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri" Sempozyumu

Iğdır Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirilen "20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri" Sempozyumu başladı.

Üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki programın açılışında, sempozyum düzenleme kurulu adına konuşan Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arslantürk Akyıldız, bir asır öncesine kadar Kars, Iğdır, Nahçıvan, Erivan ve Zengezur bölgelerinde yoğunlaşan Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonucunda büyük vahşetlerin yaşandığını söyledi.

Konuşmacılardan Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan ise şunları dile getirdi:

"Iğdır'da, bu coğrafyada yaşanan katliamları, vicdansızlıkları yüreğimize gömdük ve önümüze baktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle, gençlerimize kin ve nefreti öğretmedik. Maalesef biz böyle davranırken bazıları hala kin ve nefretle yollarına devem etmekteler. Terörü, teröristleri yüceltmeye devam ediyorlar."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkler ile Ermenilerin bu coğrafyada uzun yıllar birlikte yaşadığını fakat 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren birlikteliğin bozulduğunu ifade etti.