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Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla suçlanan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:33 | Son Güncelleme

Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla suçlanan zanlı tutuklandı

Iğdır'da sosyal medya üzerinden para karşılığı büyü yaparak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığı büyü yaptığı belirlenen M.Ç. kentte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ç, çıkarıldığı savcılıktaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı, sosyal medya üzerinden büyü yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının, büyücülükten elde ettiği 30 bin lirayı çeşitli banka hesaplarına aktardığı belirtildi.

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büyü ığdır Medyum polis sosyal medya

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