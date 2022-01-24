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İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

24.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2 çocuk annesi Sema E., 4 arkadaşıyla birlikte evde çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullandı. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayınlanması üzerine başlatılan çalışma kapsamında Sema E., ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Polis ekipleri 1 kişinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken 2 çocuk devlet koruması altına alındı.

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler polisleri harekete geçirdi. Konya'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir annenin, arkadaşlarıyla birlikte çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullandığı yer aldı. Polis ekipleri görüntüler sonrası anne ve 3 arkadaşını gözaltına alınırken 2 çocuk devlet korumasına alındı.

GÖRÜNTÜLER 1 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2'si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINA ALDI

Ardından görüntüleri çeken Sema E., arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. evlerinde gözaltına alındı. Sema E.'nin 2 çocuğu da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan, Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Konya
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