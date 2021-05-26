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İğrenç olay! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada

26.05.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Taciz mağduru kadının, gizlice fotoğrafını çeken kişiden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İğrenç olay! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde İzmir'de ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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