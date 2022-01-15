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İğrenç olayda 9 tutuklama! Çocuklara ait müstehcen görüntüleri...

15.01.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığı iddiasının olduğu iğrenç olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İğrenç olayda 9 tutuklama! Çocuklara ait müstehcen görüntüleri...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 2'sinin daha önceki benzer bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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44 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ocak’ta İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tamamı yakalandı.

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9 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 kişiden 9’u tutuklanırken, 28’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7’sinin Kovid-19 nedeniyle karantinada oldukları, sürelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. (AA)

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İstanbul
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