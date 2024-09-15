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  4. İhalede Koç Holdingi geçti, Fenerbahçe-Kalamış limanının sahibi oldu! Ödediği para dudak uçuklattı

İhalede Koç Holdingi geçti, Fenerbahçe-Kalamış limanının sahibi oldu! Ödediği para dudak uçuklattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.09.2024 15:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Fenerbahçe- Kalamış limanı 40 senelik işletmecisi ihale sonucu ile seçildi. 2021'de düzenlenen ihalenin kazananı Koç holding olmuştu ancak cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi. Son ihalede Vahit Karaaslan'a, 505 milyon dolarlık teklifle 40 yıl boyunca yat limanını işletecek isim oldu.

İhalede Koç Holdingi geçti, Fenerbahçe-Kalamış limanının sahibi oldu! Ödediği para dudak uçuklattı

Artık o da özel! Türkiye’nin ikinci büyük, İstanbul’un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 senelik işletmecisi belli oldu. Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın, 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

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İHALELER ONDAN KAÇAMIYOR

Yat limanının özelleştirilmesi kapsamında 2021’de yapılan ihaleyi Koç Holding kazanmış ama bu ihale daha sonra cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022’de çıkılan ihaleyse yeterli teklif alınamadığından iptal edildi.
Tekrardan düzenlenen ve 16 Temmuz’da gerçekleştirilen ihaleye 6 şirket katıldı. Açık artırma 300 milyon dolardan başladı. Koç Holding 504 milyon dolarlık teklif ile ikinci sırada kaldı. Vahit Karaaslan ise 505 milyon dolar teklif sunarak ihalenin kazananı oldu.
Karaaslan'ın kazandığı özelleştirme ihalesi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Karaaslan, 40 yıl boyunca yat limanını işletecek.

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PEKİ 505 MİLYON DOLARLIK TEKLİFTE BULUNAN VAHİT KARAASLAN KİMDİR?

1975 Diyarbakır doğumlu Karaaslan, sosyal medyada "Antalya’yı baştan inşa eden kişi" olarak biliniyor. Karaaslan'ın, Antalya’da yaptığı yatırımlar, TOKİ ihalelerine katılması, 2016’da Sümer Holding’e ait 11 bin 641 metrekarelik arsa ve 2021’de 23 bin metrekarelik bir diğer arsa ile dikkat çekti.

İHALE ŞAMPİYONU ANCAK VERGİ REKORTMENİ DEĞİL

Bir çok ilde ihale kazanan Karaaslan şimdiye kadar vergi rekortmenleri listesinde yer almadı.
Antalya’daki projeleri arasında Rengi Antalya Green Life, Rengi Antalya Green Park, Rengi Antalya ve Rengi Antalya Premium yer alıyor. Toplamda 784 dairelik projeleri, "Antalya’yı baştan inşa etti" yorumlarının sebebi oldu.

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İMAMOĞLU, KARAASLAN'I YAKIN TAKİPTE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, marina için yapılan ihalenin incelemeye alındığını söyledi.
İhalenin neden yapıldığını, bölgede nasıl bir planın yürütüleceğini araştırdıklarını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:
"Bir ihale var bir de dosyası. Şeffaf ilerlemiyor bu süre.ç. Biz de bu süreci inceleyeceğiz. Ne yapılacak neden yapılacak araştıracağız"

DEV LİMAN

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, 1288’i denizde, 220’si karada olmak üzere toplam 1508 yat kapasitesine sahip. Bu özellikleriyle İstanbul’daki toplam kapasitenin yüzde 22’sini, Türkiye genelinde ise yüzde 6’sını temsil ediyor. 1987’de açılan liman, Aralık 1998’den beri Koç Holding ortaklı Tek-Art Kalamış Fenerbahçe Marmara Turizm A.Ş. tarafından işletiliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Koç Holding fenerbahçe liman
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