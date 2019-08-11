İHH’den Batı Balkanlar’da kurban bağışı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda üç gün boyunca Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa’da 819 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek.

İHH, "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla başta Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova olmak üzere Bosna Hersek, Sırbistan’ın Sancak ve Preşova bölgeleri, Karadağ, Romanya ve Macaristan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Kuzey Makedonya’daki kesim ve dağıtım etkinliklerine katılan İHH Mütevelli Heyeti üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, dünyanın 90 ülke ve bölgesinde kurban dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Atalay, Balkanlar’da bu yıl Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan’ın Sancak ve Preşova bölgeleri, Karadağ, Doğu Avrupa’da da Macaristan ve Romanya’da kardeşleri ile kurban vesilesiyle buluşacaklarını belirterek, "Kuzey Makedonya’da inşallah 200 hisse kesimimiz olacak. Bu 200 hisse kesimi ile yaklaşık 900 yetim ve mağdur aileye ulaşmayı düşünüyoruz. Hem de bu vesileyle onlarla bayramlaşmış olacağız. Yetimlerin arife günü bayramlıklarını karşılamış olduk." diye konuştu.