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'İhraç' iddialarına Yargıtay'dan yalanlama geldi

13.01.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği ve memurluktan ihraç edildiği ile ilgili haberler gündemi meşgul etmişti. Bu haberlerle ilgili Yargıtay'dan bir açıklama geldi. Yargıtay, yaptığı açıklamayla ihraç iddialarını yalanladı.

'İhraç' iddialarına Yargıtay'dan yalanlama geldi

Bazı internet siteleriyle sosyal medya hesaplarında Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine dair haberler gündeme gelmişti. Yargıtay tarafından bu haberlere ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

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İHRAÇ İDDİALARINA YALANLAMA

Söz konusu haberlerin doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19 Ağustos 2015- 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Yargıtay Ek Binası'nda görev almış olup 14 Şubat 2019 tarihinde sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır. İlgilinin o tarihten bugüne Yargıtay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır." (DHA)

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Yargıtay
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