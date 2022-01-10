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  4. Son Dakika: Diyanet’ten ‘vasiyet’ fetvası! "Meşru değilse geçerli sayılmaz"

Son Dakika: Diyanet’ten ‘vasiyet’ fetvası! "Meşru değilse geçerli sayılmaz"

10.01.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyanet, vasiyet ile ilgili gelen bir soru üzerine fetva yayınladı. Diyanet “vasiyetin, dinen meşru olmayan şeyler için yapılması halinde geçerli olmayacağı” fetvasını verdi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Diyanet’ten ‘vasiyet’ fetvası! "Meşru değilse geçerli sayılmaz"

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?" sorusunu yanıtladı.

Diyanet, "Hac, oruç fidyesi, zekât, sadaka-i fıtır, kefaret gibi Allah'a ait borçlar hakkında yapılan vasiyetlerin varisler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Gayrimeşru işler için vasiyet edilmiş mallar diğer mallarla birlikte mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse, bu malı hayır yollarına sarf ederler. Vasiyet edenin koyduğu şartlar şâriin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden, muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal, vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak malı belirlenen yere harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir" ifadelerini kullandı.

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