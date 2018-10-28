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IKBY'deki selde 102 ev sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

IKBY'deki selde 102 ev sular altında kaldı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) İran sınırındaki dağlık bölgesinde geçen perşembe günü etkili olan yağışın neden olduğu selde Erbil'in Varte nahiyesinde 102 evin sular altında kaldığı açıklandı.

Erbil İl Meclisi Başkanı Ali Reşid gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbil'in Revanduz İlçesi'ne bağlı Varte nahiyesinde meydana gelen selde 102 evin sular altında kaldığını söyledi.

Sel bölgesindeki insanların zor durumda olduğunu dile getiren Reşid, "Uluslararası yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak hükümetinden sel bölgesindeki mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir bütçe ayırmalarını istiyoruz." dedi.

Erbil ve Süleymaniye'de perşembe günü etkili olan ve cuma günü de kısmen devam eden şiddetli yağışların, birçok köprünün yıkılmasına, ev ve sığınmacı kamplarında ise hasara neden olduğu belirtilmişti.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sidekan İlçesi'nde yaşanan selde üç köprünün yıkıldığı, on evde ise ciddi hasar oluştuğu duyurulmuştu.

Yetkililer yağışların neden olduğu bölgenin dağlık olması ve sel sularının çekilmemesi nedeniyle hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmede zorluk yaşıyor.

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102 ev Erbil IKBY sel sular altında kaldı

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