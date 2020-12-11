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İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

11.12.2020 21:41 | Son Güncelleme:
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İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile sokağa çıkma kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasından önce sözlü tartıştı ardından silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgaya tutuştular.

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Silahlı kavgada M.D., Z.D.,M.D., ve M.C.B. yaralanırken, mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise olay yerinde yapıla ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri mahalleyi güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, olayla ilgili olarak şahısların yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. (İHA)

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