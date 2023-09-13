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İki aile birbirine girdi! Sebebi ise pes dedirtti

13.09.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da dünürlerin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın sebebini duyanlar şaşırırken polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

İki aile birbirine girdi! Sebebi ise pes dedirtti

Dünür tartışması kavgaya dönüştü. Sebebini duyan şaşırdı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında gelinlerinin işe girip girmemesi konusunda tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerini darp etti.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olaya müdahale eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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Polis ekipleri güvenlik amacıyla apartman önünde önlemlerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Tekirdağ kavga tartışma aile

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