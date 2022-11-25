HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki araç çarptı! Karşı şeride savrulan şahsın feci sonu...

İki araç çarptı! Karşı şeride savrulan şahsın feci sonu...

25.11.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki araç çarptı! Karşı şeride savrulan şahsın feci sonu...

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Şemdinli karayolunda Güçlü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla diğer şeride savrulan şahsa karşıdan gelen minibüs çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AW767137_06

Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı...Feci kaza! Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı...
Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto şoku!Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto şoku!
NATO müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı! Böyle duyurdu: İki ülke anlaştıNATO müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı! Böyle duyurdu: İki ülke anlaştı
Anahtar Kelimeler:
Yüksekova kaza

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Aradaki fark...

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Aradaki fark...

Barışmak için geldi, 4 aylık hamile eşine dehşeti yaşattı!

Barışmak için geldi, 4 aylık hamile eşine dehşeti yaşattı!

AK Parti'den EYT açıklaması! "Kısa zamanda..."

AK Parti'den EYT açıklaması! "Kısa zamanda..."

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Şiddetli yağmur ve kar geliyor

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Şiddetli yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.