İki ay boyunca annesinin cansız bedeniyle aynı evde yaşamış! Buz küplerine sarıp...

Annesinin cansız bedeniyle iki ay boyunca aynı evde yaşayan adamın hikayesi tüm dünyayı hayrete düşürdü. Endonezya’ya bağlı Bali Adasındaki Buleleng naipliğindeki bir evde yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden 96 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının cansız bedenini buz küplerine sarılı halde bulan polis ekipleri şaşkına dönerken, ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kadının oğlunun iki ay boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşamış...

ANNESİNE SÖZ VERMİŞ

Annesine ölüm döşeğindeyken söz veren çocuğun bu yüzden cenaze töreni yapmadığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Seririt Polis Merkezi’nden Komiser Gede Juli, oğlunun annesine verdiği sözü tuttuğu belirterek, “Annesine verdiği bu sözü yerine getirmekle yükümlüydü” dedi.

ANNESİ HAYATTAYMIŞ GİBİ...

Annesine yalnız başına 4 ay boyunca bakım sağladığı da öğrenilen kişinin, bu yüzden annesini hayattaymış gibi koruma görevi üstlendiği ve cenaze törenini reddettiği belirtildi.

2 AYDIR TOPLUMDAN UZAKLAŞMIŞ

Yerel halk, adamın son 2 aydır toplumdan uzaklaşarak münzevi bir hayat yaşamaya başlamasının ardından, annesinin cansız bedeniyle yaşadığını öğrendi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine hem aile hem de komşular, cenaze töreni için adamı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin hafta sonu olaya müdahale etmesinin ardından, 2 ay boyunca evde tutulan kadın için cenaze töreni düzenlendi.

Yetkililer, kadının doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini de açıkladı.

(İHA)

