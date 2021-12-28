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İki ay boyunca annesinin cansız bedeniyle aynı evde yaşamış! Buz küplerine sarıp...

28.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı hayrete düşen haber Endonezya'dan geldi. Bali Adasındaki Buleleng naipliğinde yaşlı bir kadının cansız bedeni, evinde buz küplerine sarılı halde bulundu. Olayla ilgili detaylar ise şaşkına çevirdi. 96 yaşında hayatını kaybeden kadının oğlunun, iki ay boyunca annesinin cansız bedeniyle evde yaşadığı öğrenildi. 2 ay boyunca pek dışarı çıkmayan adamın, annesine söz verdiği bu yüzden de cenaze töreni yapmadığı belirtildi. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm detayları...

İki ay boyunca annesinin cansız bedeniyle aynı evde yaşamış! Buz küplerine sarıp...

Annesinin cansız bedeniyle iki ay boyunca aynı evde yaşayan adamın hikayesi tüm dünyayı hayrete düşürdü. Endonezya’ya bağlı Bali Adasındaki Buleleng naipliğindeki bir evde yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden 96 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının cansız bedenini buz küplerine sarılı halde bulan polis ekipleri şaşkına dönerken, ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kadının oğlunun iki ay boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşamış...

ANNESİNE SÖZ VERMİŞ

Annesine ölüm döşeğindeyken söz veren çocuğun bu yüzden cenaze töreni yapmadığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Seririt Polis Merkezi’nden Komiser Gede Juli, oğlunun annesine verdiği sözü tuttuğu belirterek, “Annesine verdiği bu sözü yerine getirmekle yükümlüydü” dedi.

ANNESİ HAYATTAYMIŞ GİBİ...

Annesine yalnız başına 4 ay boyunca bakım sağladığı da öğrenilen kişinin, bu yüzden annesini hayattaymış gibi koruma görevi üstlendiği ve cenaze törenini reddettiği belirtildi.

2 AYDIR TOPLUMDAN UZAKLAŞMIŞ

Yerel halk, adamın son 2 aydır toplumdan uzaklaşarak münzevi bir hayat yaşamaya başlamasının ardından, annesinin cansız bedeniyle yaşadığını öğrendi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine hem aile hem de komşular, cenaze töreni için adamı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin hafta sonu olaya müdahale etmesinin ardından, 2 ay boyunca evde tutulan kadın için cenaze töreni düzenlendi.

Yetkililer, kadının doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini de açıkladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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