İki bacağı da kopmuştu! Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazada kahreden tesadüf

Babası, amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan 16 Yaşındaki Doğan Başaran, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 Kişinin yaralandığı kazada iki bacağı da koparak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

AĞABEYİ İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Başaran’ın cenazesi memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilirken, Doğan Başaran’ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran’ın da iki yıl önce Cizre’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

(İHA)

