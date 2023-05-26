İki Balkan ülkesi arasında gerginlik tırmandı! Orduya 'hazır ol' emri verdiler

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova polisinin Zveçan Belediyesi önünde konuşlandırılmasına karşı çıkan Kosovalı Sırpların 2 polis aracını kundakladığı ifade edilirken polisin de şok bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı.

Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirildi.

Kosovalı Sırpların, polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplanması sonucu başlayan olayların devam ettiği; Sırpların, Kosova'nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattığı iddia edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Kabine Şefi Blerim Vela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan'ın, Kosova'nın kuzeyindeki yasa dışı ve suç teşkil eden yapıları, sahada durumu tırmandırmak için emir aldı. Şiddet galip gelmeyecek. Sırbistan gerilimin tüm sorumluluğunu üstleniyor." ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN'DA ORDUYA "HAZIR OL" EMRİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de Sırbistan ordusuna "hazır ol" emri verdiği ifade edildi.

Sırbistan Radyo ve Televizyonunda (RTS) yer alan haberde, Vucic'in orduya "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova'nın kuzeyine hareket ettiği belirtildi.

Kosova polisinin Zveçan Belediyesi önünde toplanan Sırplarla "çatıştığı" ifade edilen haberde, bölgeden silah seslerinin de yükseldiği aktarıldı.

Bu arada, sabah saatlerinde ise Kosovalı Sırpların yoğun yaşadığı Leposaviç, Zveçan, Zubin Potok ve Kuzey Mitrovica belediyelerinde siren seslerinin duyulduğu ve bu sesler üzerine Kosovalı Sırpların endişe duyarak belediye binaları önünde toplanmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

KOSOVALI SIRPLAR SEÇİMLERİ BOYKOT ETMİŞTİ

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri kazanan belediye başkanları dün yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Yemin törenleri, Kosovalı Sırpların seçim sonuçlarını tanımaması nedeniyle ve olası gerginlikleri önlemek adına, belediye binaları yerine bölgede Arnavutların yaşadığı köylerdeki kamu binalarında yapılmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ), olağanüstü yerel seçimlerde bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)