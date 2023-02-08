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İki etkenden bahsedip 'yıkıcı etkisini artırdı' dediler: Dünya bile hayrete düştü! "Türkiye depreme yabancı değil ama..."

08.02.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi büyük bir acıya sürükleyen depremler tüm dünyayı hayrete düşürdü. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde de 9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin dünyanın en büyüklerinden olduğu yer aldı. Türkiye'nin depremlere yabancı olmadığına değinilen haberde son yüzyılda depremin son bir asrın en büyük sarsıntıları olduğu belirtilirken ayrıca yıkıcı etkinin artmasına neden olarak iki etken gösterildi.

İki etkenden bahsedip 'yıkıcı etkisini artırdı' dediler: Dünya bile hayrete düştü! "Türkiye depreme yabancı değil ama..."

Türkiye haftaya başlarken büyük bir acı yaşadı. Aynı günde yaşanan 2 deprem binlerce can kaybına ve 10 ilde yıkıma yol açtı. Yaralar sarılmaya, hasar onarılmaya devam ederken dünya basınından çarpıcı bir değerlendirmeler geldi. Depremin etkilerinin daha da yıkıcı hale gelmesine neden olarak yüzeye yakın bir seviyede gerçekleşmesi ve zamanlaması gösterildi.

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"DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN"

CNN International'ın uzmanlara dayandırdığı haberinde, iki geniş ölçekli tektonik tabakanın birleşim noktasında yer alan bölgede meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın en büyüklerinden olduğu kaydedildi.

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"BÖLGENİN HAFIZASINDA KALAN EN BÜYÜK DEPREM"

Türkiye'nin, tektonik tabakaların birleştiği bölgede yer alması sebebiyle güçlü depremlere yabancı olmadığı belirtilen haberde, son 25 yılda ülkede 7 ve üstü büyüklüğünde yedi depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

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CNN'e konuşan Georgia Teknik Üniversitesinden Karl Lang, bölgenin sismik hareketlere çok yatkın olduğunu söyleyerek, "Çok geniş çaplı bir fay hattı var. Ancak bu deprem, bölgenin yaşadığı ve hafızasında kalan en büyük deprem." dedi.

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"DAHA YIKICI HALE GETİRDİ"

Lang, sarsıntının şiddetinin birçok etkene bağlı olduğunu, depremin yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesinin etkilerini daha yıkıcı hale getirdiğini dile getirdi.

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CNN'in meteorologu Chad Myers da, depremlerde normalde merkez üssünden bahsedildiğini, ancak bu depremden "hat üssü" olarak bahsedilmesi gerektiğini kaydetti.

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"YERYÜZÜNDE KAYMA MEYDANA GELDİ"

Deprem bölgesinin, büyük çapta iki tektonik tabakanın birleşim noktasına denk geldiğini hatırlatan Myers, "Bir uçtan diğer uca dayanan 100 mil (yaklaşık 161 kilometre) civarında bir alanda yeryüzünde kayma meydana geldi." ifadesini kullandı.

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Myers, deprem sırasında birbirine sürtünerek yatay şekilde kaymalara yol açılan bu olayın sismolojide "düşey atımlı" fay hareketi olarak bilindiğini aktardı.

OLUŞ ŞEKLİ VE ZAMANLAMASINI İŞARET ETTİ

Haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son yüzyılda bölgeyi vuran en büyük sarsıntılardan olduğu aktarılırken, depremin oluş şekli ve zamanlamasının yıkıcı etkisini artırdığına işaret edildi.

(AA)

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