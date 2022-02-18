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İki gün arayla ikincisi yakalandı! 3 metre uzunluğunda: Abi, Antalya'yı basmışlar

18.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir balıkçının oltasına iki gün arayla ikinci kum köpek balığı takıldı. Saniye saniye cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılırken Akın Dinçer ve arkadaşları "Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya’yı. Çek çek çek" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

İki gün arayla ikincisi yakalandı! 3 metre uzunluğunda: Abi, Antalya'yı basmışlar

Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi açıklarında iki gün arayla ikinci kum köpek balığı takıldı. 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanırken balıkçılar, "Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya’yı. Çek çek çek" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

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"ABİ KÖPEK BALIKLARI BASMIŞ ANTALYA'YI"

Antalya'da amatör balıkçı Akın Dinçer ve arkadaşları, sabah saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıklıkta ve 130 metre derinlikte Dinçer’in oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığı takıldı. O anlar balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltayı çekmekte zorlanan Dinçer ve arkadaşları, “Bu geçen seferkinden biraz daha büyük. Abi bu daha büyük, oha lan, şuna bak, oy oy oy, bak bak bak, oha oha. Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya’yı. Çek çek çek. Oha” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler. Su yüzünde görüntülenen köpek balığı oltayı kopardıktan sonra derinliklere daldı. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

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"İKİ GÜN ÖNCE YAKALADIĞIMIZDAN DAHA BÜYÜKTÜ"

Akın Dinçer, “Beldibi’nde açık denizdeyiz, yine bir talihsizlik yaşadık. Biz bu balıkları yakalamak ve çekmekte istemiyoruz. Fakat hayvan yeme takılıyor. Bugün yine dev bir köpek balığı yakaladık. İki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü. Derinlik 130 metre civarında. O kadar da korkulacak bir durum olmadı. Çok açıktayız. Balık çok büyüktü. Zevk aldık ama bunları yakalamak istemiyoruz. Bizim amacımız yiyebileceğimiz balıklar. Bugün de böyle geçti, çok yorulduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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antalya
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