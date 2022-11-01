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İki gün önce evi yaktı, şimdi de kendini kilitledi! Komşularını ayağa kaldırdı: Sabaha kadar uyuyamıyoruz

01.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki gün oturduğu evi ateşe verip apartmana da zarar veren A.Ç. bu kez de kendini eve kilitledi. Polisin ikna ettiği A.Ç., tedavisi için hastaneye kaldırılırken, komşuları yaşanan bu durumlar nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Kabusu yaşadıkları söyleyen bir komşu, ''Yangın anında şahıs balkonda, kafasında kask içerinin videosunu çekiyordu. Can güvenliğimiz yok. Asansöre tek başımıza binemiyoruz. Sesimizi birileri duysun. Buradan gitmediği sürece burada huzur yok'' dedi.

İki gün önce evi yaktı, şimdi de kendini kilitledi! Komşularını ayağa kaldırdı: Sabaha kadar uyuyamıyoruz

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde, 7 katlı sitenin 2'nci katında oturan A.Ç, iki gün önce sabah saatlerinde yalnız yaşadığı evini ateşe verdi. Kısa sürede dağılan duman, üst katlara yayıldı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında üst katlar da zarar görürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KENDİNİ EVE KAPATTI

Polisin soruşturması devam ederken, A.Ç.'nin kendini eve kapattığını öğrenen ve hayatından endişe eden yakınları, bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, A.Ç.'den kapıyı açıp, dışarı çıkmasını istedi. Bir süre direnen A.Ç., daha sonra kapıyı açtı. İlk tedavisi yapılan A.Ç, polis eşliğinde ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Aynı apartmanın 4'üncü katında oturan ve yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Zehra Oğuz, "Evde sürekli bir şeyler yakıyor ve dumanı bize geliyor. Annesine durumu defalarca söyledik, yangın çıkacağını da biliyorduk, sonunda çıktı. Maddi manevi zarara uğradık. Evin camları yandı, klimamızın motoru patladı. Biz evimizde korkuyla yaşıyoruz. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çocuklarım sürekli, 'Gelecek evi yakacak' diye sayıklıyor. Birileri sesimizi duysun, böyle yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

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'BU KORKUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

Taşındıklarından beri kabusu yaşadıkları söyleyen Züleyha Öztürk Üreten ise "Çok sesimizi çıkartmadık ama en son bu yangını çıkarması kötü oldu. Canımızı zor kurtardık. Yangın anında balkonda iki piknik tüpü vardı. Aspiratörden duman geliyordu sürekli. 'Kalkın yangın var' diye komşumu kaldırıyordum. Apartmanda doğalgaz var, patlasa ne olacak. Camlarımız patladı, eşyalarımız yandı. Maldan geçtik, artık o an canımızı kurtarmanın derdine düştük. Çocuğum etkilendi 3 gün rapor almak zorunda kaldım. Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz" dedi.

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Aynı apartmanda oturan Yaşar Yay da "Yangın olduğunu gördüm, aşağı indim. İlk iş doğal gaz vanasını kapattım. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. Ailecek tüm binanın can güvenliği yok. Bu şahıs buradan gitmediği sürece burada huzurlu yaşayamayacağız. Yangın anında şahıs balkonda, kafasında kask içerinin videosunu çekiyordu. Can güvenliğimiz yok. Asansöre tek başımıza binemiyoruz. Sesimizi birileri duysun" dedi.

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(DHA)


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